Euroligue (H) : Monaco fessé chez le tenant du titre

BASKET - EUROLIGUE (H) / 11EME JOURNEE

Jeudi 18 novembre 2021



Vendredi 19 novembre 2021

Monaco : 98-77

ASVEL

La marche était forcément très haute contre le champion d'Europe en titre. Monaco a malheureusement buté dessus.Deux jours après avoir déjà mordu la poussière face au Maccabi Tel Aviv en Israël (95-84), les vainqueurs de la dernière édition de l'Eurocoupe ont tenu tête le temps du premier quart-temps uniquement (24-20) aux Stambouliotes et à leur meneur français Rodrigue Beaubois, meilleur marqueur de son équipe vendredi soir (17 points, 7 passes, 3 rebonds).A la pause, il n'y avait donc déjà plus de suspense ou presque (58-40 pour les champions d'Europe). Un 9-2 en faveur des visiteurs, suivi d'un 12-0, toujours pour Monaco, a permis aux joueurs de Zvezdan Mitrovic de se relancer et même de revenir un temps à sept points (73-67) sur un panier d'un Mike James pourtant méconnaissable une nouvelle fois (4 points, 4 passes, 4 rebonds) mais surtout très énervé, au point de se chauffer en plein match avec son propre entraîneur. La fin de match, nettement à l'avantage des Turcs, a toutefois permis au dixième du classement de s'envoler de nouveau, pour l'emporter à l'arrivée de 21 points. Une vraie fessée pour cette Roca Team qui devra encore patienter avant de décrocher son deuxième succès en déplacement (une victoire en six matchs).- Panathinaikos : 81-78- Etoile Rouge de Belgrade- Alba Berlin : 85-71- Olimpia Milan : 74-70Zalgiris Kaunas - FenerbahçeOlympiacos - Maccabi Tel-AvivBaskonia Vitoria-Gasteiz - CSKA Moscou- FC Barcelone