Euroligue (H) : Monaco craque en prolongation face au Barça

Davies crucifie Monaco



The flying putback from @Brandon_Davies0 to take us to overtime!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/BCe5xIrK9k



— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2021

Les marqueurs monégasques :

Après deux premières journées de rêve pour les clubs français en Euroligue, cela commence à se compliquer… Alors que l’ASVEL s’est inclinée jeudi à domicile contre le Maccabi Tel-Aviv, Monaco a également subi une défaite dans son antre, contre le FC Barcelone.Les Monégasques ont signé une meilleure entame, pour compter jusqu’à dix points d’avance après neuf minutes de jeu (22-12). Les Blaugrana ont réagi immédiatement et ont réduit l’écart, mais sans jamais passer devant, et ont rejoint les vestiaires en étant menés 34-31. La Roca Team n’est pas parvenue à conserver son avance durant le troisième quart, et le Barça a fini par passer devant à la 28eme minute (52-54). Les Catalans ont même créé un petit écart à six minutes de la fin du temps réglementaire (58-64) mais les vainqueurs de l’Eurocoupe 2021 n’ont rien lâché et sont repassés devant à trois minutes du buzzer (70-69).Ce sont même encore eux qui menaient 75-73 à douze secondes de la fin, mais Brandon Davies, le bourreau de la Roca Team (27pts, 10rbds, 4pds au total), a marqué dix secondes plus tard et arraché la prolongation.Après le Real mercredi, c’est donc le Barça qui domine une Roca Team courageuse, mais qui n’a pas su conclure, malgré les belles performances de Mike James (16pts, 5rbds, 4pds), Will Thomas (13pts, 9rbds) et Donta Hall (8pts, 7rbds). Suite à cette défaite, l’ASM descend à la dixième place et le Barça reste leader. Prochain match pour Monaco : à Vitoria (12eme) vendredi prochain.Lee (5), Westermann (10), Thomas (15), Diallo (4), Boutsiele (4), Motiejunas (6), Ouattara (7), Faye (2), Gray (4), Hall (8), James (16)