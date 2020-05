Euroligue (H) : Le président de la Serbie veut accueillir la fin de saison

D’ici la fin du mois de mai, l’Euroligue prendra une décision concernant la fin de la saison des deux plus importantes compétitions européennes : l’Euroligue et l’Eurocoupe. Dans l’idéal, l’instance européenne souhaiterait organiser tous les matchs restant à disputer dans ces deux Coupes dans une même ville, qui posséderait deux salles, entre le 4 et le 26 juillet. Quatre villes ont fait acte de candidature : Athènes (avec l’OAKA Arena et le Peace and Friendship Stadium), Kaunas (qui organiserait le tournoi final avec Vilnius), Cologne (qui devait organiser le Final Four 2020 et qui organiserait le tournoi final avec Bonn ou Dusseldorf) et Belgrade.

L'ASVEL et Monaco dans l'attente

La capitale serbe possède deux salles (la Stark Arena et la Hala Pionir) et a reçu le soutien du président du pays (où le coronavirus a tué 197 personnes à ce jour), Aleksandar Vucic, ce dimanche. « Nous travaillons avec l’Etoile Rouge et le Partizan pour organiser le tournoi final de l’Euroligue et de l’Eurocoupe. On pourrait accueillir 3000 personnes, qui resteraient dans nos hôtels, à Belgrade et à Novi Sad. » Au moment de l’interruption de la saison, il restait six journées de saison régulière d’Euroligue à disputer (seul club français en lice, l’ASVEL était 15eme, avec trois victoires de retard sur le 8eme), alors que les quarts de finale d’Eurocoupe allaient débuter avec notamment un alléchant Monaco – Virtus Bologne.