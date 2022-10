Euroligue (H) : Le Maccabi Tel Aviv s'offre l'ASVEL, deux jours après Monaco

Rebondir contre Vitoria

Les marqueurs villeurbannais :

Une victoire pour trois défaites. Tel est le triste bilan de l'ASVEL après les quatre premières journées de l'Euroligue. Déjà battus par Milan et à Fenerbahçe, les champions de France ont cette fois subi la loi du Maccabi Tel Aviv, qui s'offre une deuxième équipe française en deux jours. Après avoir dominé Monaco 78-70 mardi, les Israéliens ont gagné contre l'ASVEL dans de bien plus grandes largeurs : 88-69. Les Villeurbannais ont tenu pendant un quart-temps, avant de céder du terrain et complètement s'écrouler dans le troisième quart.Sur leur lancée, et grâce à un Nando De Colo auteur de trois tirs à trois points d'affilée, les hommes de TJ Parker ont même compté treize points d'avance (21-34) à la 14eme minute. Mais le Maccabi a fini par se réveiller et a infligé un 21-7 à l'ASVEL pour finir le quart et rentrer aux vestiaires avec un point d'avance (42-41).Et le troisième quart n'a pas arrangé les choses... Les champions de France sont brièvement passés devant (42-44) puis ont subi une nouvelle vague, et notamment un 6-0 suivi d'un 8-0. A la fin du quart, le Maccabi menait 68-52 et avait accompli une grande partie du chemin.. C'est donc une troisième victoire en quatre matchs pour le club israélien, porté par un Lorenzo Brown à 17 points et 6 passes, et désormais cinquième du classement. En face, les 15 points et 3 passes de Nando De Colo n'ont pas suffi à l'ASVEL, antépénultième du classement. Et vendredi prochain, les Villeurbannais accueillent Vitoria, qui a remporté ses trois premiers matchs.Mathews (7), Polite (7), Noua (3), Lauvergne (8), De Colo (15), Fall (11) Lighty (7), Obasohan (11)