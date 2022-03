Euroligue (H) : Le Final Four déplacé de Berlin à Belgrade

Une salle de 15 500 places à Belgrade

Même si la pandémie de coronavirus régresse dans le monde, de nombreuses mesures sanitaires sont toujours en vigueur, et notamment à Berlin, et c’est pourquoi l’Euroligue a décidé de déplacer le Final Four de l’édition 2022 de Berlin à Belgrade. Les demi-finales auront lieu, comme prévu, le jeudi 19 mai et la finale le samedi 21. « Après de longues délibérations, nous avons pris ce que nous considérons comme la meilleure décision pour nos fans et nos joueurs. Notre objectif principal est de respecter l'intégrité de la compétition et de réduire l'incertitude pour toutes nos parties prenantes. Même si nous comprenons les mesures que tout gouvernement approuve pour minimiser l'impact du covid-19, nous ne pouvions pas mettre en péril la participation de nos joueurs au Final Four.Je voudrais remercier le gouvernement serbe et la municipalité de Belgrade de nous avoir accueillis, et nous espérons tous qu'au cours de l'avant-dernier week-end de mai, la situation pandémique nous permettra à tous de profiter à nouveau d'un Final Four palpitant », a déclaré Jordi Bertomeu, PDG de l’Euroligue.A Berlin, une jauge de spectateurs pourrait encore être en vigueur au mois de mai, et certains joueurs pourraient être interdits de participer s'ils ne sont pas vaccinés. Des mesures qui ne concernent pas la capitale serbe.A ce jour, les quatre meilleures équipes de la saison régulière sont le FC Barcelone, le Real Madrid, Milan et l'Olympiakos Le Pirée. Seront-elles qualifiées pour le Final Four ? On le saura à l'issue des quarts de finale.