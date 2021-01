Euroligue (H) : Le FC Barcelone remplace Thomas Heurtel par Léo Westermann

🤝Léo Westermann (@westermann_leo) signs for Barça until 2022

🏀The Club and the French player have reached an agreement until June 30, 2022: https://t.co/mEpdqZ8JWX



🔵🔴#ForçaBarça! pic.twitter.com/wMy3FEDAR7



— Barça Basket (@FCBbasket) January 6, 2021

Westermann retrouve Jasikevicius à Barcelone

Un Français va en remplacer un autre dans la section basketball du FC Barcelone. En contact avec le Real Madrid, Thomas Heurtel s’est attiré les foudres de ses dirigeants et, notamment, de son entraîneur Sarunas Jasikevicius. Une situation qui a connu une escalade quand le joueur français a vu le club catalan lui refuser l’accès à l’avion qui ramenait la délégation blaugrana à Barcelone à l’issue d’une rencontre d’Euroligue disputée à Istanbul. Face à cela, les dirigeants barcelonais se sont mis à la recherche d’une solution de repli afin de renforcer leur effectif au poste de meneur de jeu alors que la date limite des transferts se rapproche. Une solution que le Barça est allé chercher... en Turquie.Récemment libéré de son contrat par Fenerbahçe, Léo Westermann a, en effet, décidé de rallier la Catalogne. Pur produit de la formation fédérale, le natif d’Haguenau a fait ses débuts à l’ASVEL avant de débuter son périple hors de l’Hexagone avec deux saisons au Partizan Belgrade avant un passage à Limoges entre 2014 et 2016. Le Zalgiris Kaunas à deux reprises et le CSKA Moscou ont pu compter sur les services du Français avant son arrivée à Fenerbahçe pour la saison 2019-2020. Six ans après avoir manqué le coche, Léo Westermann a finalement rallié le club catalan et va y retrouver Sarunas Jasikevicius, qui était son entraîneur lors de son passage au Zalgiris Kaunas. Le joueur aux 28 sélections en équipe de France a émargé à 4,8 points de moyenne en Euroligue, avec 13 minutes de jeu par match sous les couleurs du club turc.