Euroligue (H) : Le FC Barcelone laisse partir Thomas Heurtel

El Barça y Thomas Heurtel han rescindido, de mutuo acuerdo, el contrato que les unía hasta el 30 de junio de 2022, siendo la temporada 2021/22 opcional.https://t.co/VswEnl4rnQ pic.twitter.com/y3FnskfdBQ

— Barça Basket (@FCBbasket) January 19, 2021

Heurtel devra attendre pour rallier le Real Madrid

Thomas Heurtel est officiellement libre. Arrivé au FC Barcelone au début de la saison 2017-2018, l’ancien joueur de l’Elan Béarnais était en conflit avec le club catalan et son entraîneur Sarunas Jasikevicius depuis plusieurs semaines, ce qui s’était matérialisé par la décision des Blaugrana de le laisser à Istanbul au moment de rentrer en avion d’un match d’Euroligue disputé dans la capitale turque. Une décision qui avait été motivée par le refus du joueur français de rallier Fenerbahçe dans le cadre d’un échange permettant à Léo Westermann d’intégrer l’effectif de la formation catalane. Un refus qui avait été motivé par des négociations avancées avec le rival honni du FC Barcelone, le Real Madrid. « Nous vous informons que le FC Barcelone et le joueur Thomas Heurtel ont résilié, d’un commun accord, le contrat qui les unissait jusqu’au 30 juin 2022, annonce le club barcelonais dans un communiqué. La saison 2021-22 étant facultative. »Toutefois, si Thomas Heurtel est désormais libre de tout engagement, il n’est pas totalement libre de choisir sa future destination. En effet, dans le cadre de l’accord avec le Français, le FC Barcelone a pris soin d’ajouter une clause qui ne lui permettra pas d’évoluer dans l’immédiat sous les couleurs du Real Madrid. Cette clause stipule que Thomas Heurtel ne pourra pas s’engager avec un autre club évoluant dans le championnat d’Espagne avant la conclusion de la saison 2020-2021, retardant donc de plusieurs mois une arrivée dans la capitale espagnole, où évolue déjà un autre Français, Fabien Causeur. De plus, la saison d’Euroligue est officiellement terminée pour Thomas Heurtel. En effet, la date limite d’inscription des joueurs pour la compétition continentale fixée au 6 janvier dernier étant dépassée, le meneur tricolore ne pourra évoluer que dans les compétitions nationales s’il devait trouver un accord avec une formation d’Euroligue pour avoir du temps de jeu d’ici la fin de la saison.