Euroligue (H) : Le FC Barcelone fait revenir Pau Gasol

Vingt ans après, Pau Gasol est de retour là où tout a commencé, au FC Barcelone. Le quotidien catalan Mundo Deportivo a lâché une bombe médiatique sur la planète basket ce samedi en annonçant un accord entre le club blaugrana et la légende espagnole pour jouer sous le maillot barcelonais jusqu'à la fin de la saison. Après deux décennies en NBA, le joueur de 40 ans va donc retrouver les parquets de son pays. Blessé au pied gauche, l’intérieur sort d’une période d’inactivité de presque deux ans. Son dernier match remonte au 10 mars 2019 avec les Milwaukee Bucks. Selon le quotidien catalan, le Barça a suivi de près l’évolution de sa blessure et lui a proposé une place dans l’équipe. Pau Gasol, dont l’objectif est de disputer à Tokyo (23 juillet - 8 août) ses cinquièmes Jeux Olympiques avec l’Espagne, l’a acceptée pour se remettre en forme et tenter de redevenir le grand joueur de basketball qu’il était avant sa blessure. Ses statistiques outre-Atlantique (17 points, 9 rebonds et 3 passes décisives de moyenne par match) parlent pour lui.

Pau Gasol, une icône du basketball

C'est un véritable monument du basketball qui débarque en Catalogne. Pau Gasol a commencé à fouler les parquets de NBA en 2001 avec les Memphis Grizzlies, puis a rejoint sept ans plus tard les Los Angeles Lakers avec qui il a glané deux titres en 2010 et 2011. Dernièrement, son nom était d’ailleurs envoyé du côté de la franchise californienne où évolue son frère Marc. Paul Gasol a ensuite évolué à Chicago (2014-2016), San Antonio (2016-2019), Milwaukee (2019) et Portland, où il a fait un aller-retour express et n’a pas joué un seul match. Si remporter deux titres NBA n’est pas donné à tout le monde, son palmarès s’est surtout étoffé avec l’Espagne. Sous le maillot de la Roja, Pau Gasol a remporté trois titres européens (2009, 2011, 2015), un sacre mondial (2006) et deux médailles d’argent olympiques (2008, 2012). Toujours selon Mundo Deportivo, le pivot arrivera à Barcelone dans les prochains jours. Il rejoint une formation première du classement de l’Euroligue, deuxième de Liga derrière le Real Madrid, et vainqueur de la Coupe du Roi dimanche dernier contre son rival madrilène.