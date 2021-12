Euroligue (H) : L'ASVEL s'est écroulée

.@Baskonia snapped a three-game losing streak by comfortably overcoming LDLC ASVEL Villeurbanne, 91-66, in a game of two halves on Thursday night.

Highlights...#EveryGameMatters pic.twitter.com/anYmAUOzgJ



— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 9, 2021

Jones et Okobo en perdition

Les marqueurs villeurbannais :

Après un début de saison tonitruant en Euroligue, l'ASVEL rentre clairement dans le rang, et la voici désormais avec un bilan de sept victoires pour sept défaites. Ce jeudi, sur le parquet de Vitoria, pourtant mal classé, les champions de France ont concédé leur quatrième défaite en cinq matchs dans la compétition. Une défaite de 25 points : 91-66 !Aucune équipe n'a compté plus de trois points d'avance lors de cette première mi-temps ultra serrée où il y a eu de nombreuses égalités. Chris Jones, auteur de 15 points, se montrait notamment le plus dangereux des Villeurbannais. A la reprise, après un tir à 3 points de Victor Wembanyama, l'ASVEL n'était menée que 49-47 à la 22eme.Mais les hommes de TJ Parker ont ensuite connu un trou noir jusqu'à la fin du match ! Ils ont perdu le troisième quart 24-11 et le dernier 22-11. Les Villeurbannais n'ont plus réussi à marquer, à l'image de Chris Jones, qui n'a inscrit que 2 points en deuxième mi-temps, et Elie Okobo 3. L'écart n'a cessé de grimper, atteignant les +13 à la 26eme, +20 à la 34eme et donc +25 pour finir. L'ASVEL concède donc sa pire défaite de la saison en Euroligue, malgré un Jones à 17 points et un Wembanyama à 10 points et 5 rebonds.Lors de leur prochain match, mercredi, les hommes du président Tony Parker recevront le Zenit St-Petersbourg, septième. Il faudra jouer deux mi-temps, cette fois-ci !Okobo (7), Wembanyama (10), Jones (17), Kahudi (6), Lacombe (5), Knight (4), Gist (8), Fall (6), Howard (3)