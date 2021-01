Euroligue (H) : L'ASVEL retrouve le sourire

Howard très en vue

BASKET - EUROLIGUE (H) / 21EME JOURNEE

Jeudi 21 janvier 2021

ASVEL

Vendredi 22 janvier 2021

L'ASVEL n'a pas tardé à réagir. Douché en prolongation par l'Olympiacos deux jours plus tôt (101-93) à l'issue d'un match qu'il n'aurait jamais dû perdre (les Grecs avaient arraché les cinq minutes de jeu supplémentaires à la toute dernière seconde du temps réglementaire),lors de cette rencontre comptant pour la 21eme journée de l'Euroligue. Tout près de faire chuter Valence en octobre dernier en ouverture de la saison avant de finalement s'incliner, le champion de France en titre n'a pas vécu la même mésaventure cette fois. Jamais inquiétés par les Valencians pourtant emmenés par le redoutable Nikola Kalinic (18 points), arrivé en provenance du club turc de Fenerbahçe l'été dernier, les Villeurbannais ont construit leur succès (le 7eme cette saison pour l'ASVEL) au fil des périodes, avec beaucoup de sérieux et d'efficacité, à l'image d'un Antoine Diot (9 points, 6 rebonbds) apparemment pas du tout déstabilisé par les retrouvailles avec ses ex-coéquipiers.Mais c'est surtout collectivement que les Rhodaniens ont bâti cette victoire. En atteste la feuille de statistiques, avec: Derrick Walton (10), David Lighty (10), Guerschon Yabusele (12) et William Howard (17 points). La palme revient d'ailleurs à l'ancien joueur de Limoges, meilleur marqueur villeurbannais et très en vue jeudi lors de ce match quiProchain rendez-vous pour les Vert et Blanc : le 27 janvier face à une autre équipe espagnole le Saski Baskonia, 13eme du classement. L'occasion à domicile pour l'avant-dernier du classement de réussir la passe de deux.- Anadolu Efes Istanbul : 85-78- Khimki Moscou : 94-78- Real Madrid : 86-84- Valence : 90-77- Bayern Munich : 75-5118h00 : CSKA Moscou - Fenerbahçe19h00 : Etoile Rouge de Belgrade - Barcelone19h00 : Zalgiris Kaunas - Olympiakos21h00 : Saski Baskonia - Alba Berlin