Euroligue (H) : L'ASVEL relève la tête contre Baskonia

Oh qu'elle fait du bien celle-ci ! D'autant que l'ASVEL avait bien besoin de retrouver le sourire après une semaine dernière en tout point cauchemardesque avec non seulement deux nouvelles défaites en Euroligue mais aussi une troisième, en championnat contre Roanne. Pour couronner le tout, le club rhodanien avait perdu pour le reste de la saison l'un de ses leaders Joffrey Lauvergne, victime d'une rupture du ligament croisé. C'est donc une équipe villeurbannaise très revancharde et avec à l'esprit de mettre fin à cette série d'ennuis et de défaites qui s'est présentée vendredi sur le parquet de l'Astroballe face à Baskonia pour le compte de la 5eme journée. Les supporters avaient tout à craindre étant donné la spirale très inquiétante dans laquelle semblait enfermée leur équipe préférée. Les joueurs de TJ Parker les ont rassurés en l'emportant largement face à des Basques classés à la 5eme place avant de se déplacer chez les doubles champions de France. Baskonia était surtout la meilleure attaque de la compétition avant cette rencontre. La première à domicile

Cela ne s'est pas vu vendredi, et les uniques responsables sont ces Villeurbannais qui ont eu la bonne idée de tout de suite asphyxier leurs adversaires, tombeurs le week-end dernier du Real Madrid. Porté par Jonah Mathews et Retin Obasohan, tous deux meilleurs marqueurs de l'ASVEL avec 13 points, mais pas encore par son joker médical Alexander Tyus, présent sur le parquet mais pas encore dans le rythme, notre autre représentant dans la compétition avec Monaco a très vite distancé (48-30 à la pause) des Basques complètement déboussolés, y compris à longue distance, pourtant leur spécialité habituellement. Euphorique dans cette ambiance de fête (l'Astroballe avait décidé de célébrer Halloween avant l'heure), l'ASVEL décroche sa deuxième victoire en Euroligue cette saison après le succès du 10 octobre dernier à Valence, la première à domicile. Elle ne pouvait intervenir à un meilleur moment.