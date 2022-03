Euroligue (H) : L'ASVEL n'y arrive plus

L'ASVEL ne sait plus gagner en Euroligue ! Depuis le 21 janvier et son succès sur l'Etoile Rouge de Belgrade, le club champion de France n'a plus trouvé le chemin du succès. Ce jeudi, c'est Vitoria qui est venu infliger une septième défaite de suite aux hommes de TJ Parker, en venant l'emporter 69-72 à l'Astroballe. Ils n'étaient pourtant pas loin dans le dernier quart, mais ont fini par lâcher dans le money-time. A la fin du premier quart, ce sont les Basques qui menaient 14-18, puis l'ASVEL a égalisé (22-22), avant que Vitoria ne reprenne une petite avance à la mi-temps (30-33). Rien n'était pas perdu, mais les Villeurbannais ont subi un petit éclat au début du troisième quart, pour se retrouver menés 36-45 à la 25eme. Pourtant, ils ont réussi à revenir à 47-48 en quatre minutes, grâce notamment à Kostas Antetokounmpo.

La semaine prochaine, le Real pour l'ASVEL !

Dans le dernier quart, l'ASVEL a égalisé à 55-55 et il restait alors 7'32 à jouer, puis le score a ensuite été de 64-64 à 1'44 de la fin. Mais le money-time a été fatal aux Villeurbannais. Rokas Giedraitis a permis à Vitoria de mener 64-68 à 1'00 du buzzer, l'ASVEL est revenue à 69-70 grâce aux lancers-francs de Matthew Strazel, mais il a ensuite commis une faute sur Matthew Costello, qui ne s'est pas fait prier pour mettre ses deux lancers-francs à deux secondes de la fin et sceller la victoire basque. Malgré les 16 points et 4 passes de Paul Lacombe et les 9 points et 7 rebonds de Victor Wembanyama, l'ASVEL s'incline donc pour la 16eme fois en 23 matchs et se retrouve 13eme du classement (en enlevant les clubs russes), à quatre victoires de la huitième place. Et le prochain match s'annonce difficile, dans une semaine chez le Real Madrid, 2eme. Même si les Merengue ont perdu leurs quatre derniers matchs européens...



Les marqueurs villeurbannais : Wembanyama (9), Lacombe (16), Diot (5), Knight (2), Gist (6), Osetkowski (3), Lighty (11), Strazel (9), Antetokounmpo (8)