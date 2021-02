Euroligue (H) : L'ASVEL gagne pour la cinquième fois de suite !

Cole ruine les derniers espoirs du Bayern

BASKET - EUROLIGUE (H) / 25EME JOURNEE

Jeudi 18 février 2021



Vendredi 19 février 2021

ASVEL

Et de cinq ! Il fut un temps, d'ailleurs très proche, où l'ASVEL, timoré, osait à peine se montrer. Cette période semble définitivement révolue, et aujourd'hui cette même équipe de l'ASVEL, métamorphosée depuis son succès du 21 janvier dernier à domicile contre Valence ne se refuse plus rien.qui contraste sévèrement avec les énormes difficultés des Noir et Blanc il y a quelques mois encore. Restés longtemps dans les profondeurs du classement, les champions de France se rapprochent pourtant bien match après match du Top 8, qui semblait totalement inaccessible en fin d'année dernière. L'ASVEL, 12eme, est encore très loin de ces huit premières places synonymes de billet pour la phase finale de la compétition.Toutefois, elle n'a plus rien à envier aux meilleurs etLe Bayern aurait même pu subir une défaite bien plus lourde encore. Grâce notamment à son meilleur joueur actuellement sur la scène européenne David Lighty (19 points) ou encore l'inévitable Moustapha Fall (15 points, 9 rebonds), les hommes de TJ Parker ont ainsi compté jusqu'à 18 points d'avance avant de s'endormir et de laisser revenir à hauteur les Allemands et l'Américain Wade Baldwin, meilleur marqueur du match avec 19 points. Heureusement, l'ASVEL en avait gardé pour la faim, et Norris Cole (12 points, 5 passes), déchaîné dans le money time, a pu asséner le coup de grâce au Bayern. La (belle) série continue pour notre représentant en Euroligue.Khimki Moscou -: 67-89- Olympiacos : 76-53- Maccabi Tel Aviv : 87-68- Zalgiris Kaunas : 86-62- Bayern Munich : 87-79- Alba Berlin : 89-64Etoile Rouge de Belgrade -: 75-76- Real Madrid : 89-78ReportéCSKA Moscou - Panathinaïkos