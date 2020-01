Euroligue (H) : L'ASVEL corrigée chez le leader

L'attaque de feu du leader de @EuroLeague a parlé, et son probable futur MVP aussi (45 d'évaluation pour Shane Larkin...) #LDLCASVEL #GameON pic.twitter.com/036PljnnHH

— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) January 17, 2020

Larkin, cauchemar de l'ASVEL

Il fallait s’y attendre. Pas au mieux de sa forme en Euroligue depuis plusieurs matchs, l’ASVEL s’exposait à une nouvelle défaite, vendredi soir sur le parquet de l’Efes Istanbul pour le compte de la 20eme journée, pour ne pas dire une lourde défaite. Malheureusement, les craintes de voir le dauphin de Monaco en Jeep Elite boire la tasse en Turquie face au leader n’étaient pas galvaudées. Etet qui n’ont jamais vu le jour en Turquie. Privée d’Edwin Jackson et Charles Kahudi, l’ASVEL a explosé d’entrée sous la pression d’un Shane Larkin encore exceptionnel et de ses coéquipiers, les Français Rodrigue Beaubois et Adrien Moerman en tête. Offensivement, les protégés de Tony Parker n’ont pas à rougir de leur prestation. En revanche, en défense, ils n’ont jamais réussi à refroidir les ardeurs de la troisième attaque de l’Euroligue et de son diable de meneur de poche américain (1,82 m).Inarrêtable, l’ancien joueur de Boston, New York et Dallas en NBA n’a pas été élu MVP de cette partie pour rien. Toute la soirée, Larkin a fait vivre un enfer à la défense de l’ASVEL, et à l’arrivée, ses stats donnent presque le vertige une fois de plus (29 points en 28 minutes, 6 sur 9 à trois points, 2 sur 3 à deux points, 6 rebonds, 7 passes, et 45 d’évaluation). Dans son sillage, l’Efes s’est offert un cavalier seul, avec déjà 60 points de marqués à la pause aux Villeurbannais (60-45) et une victoire avec plus de 100 points marqués pour la cinquième fois cette saison.Le pire, c’est que l’ASVEL va maintenant se rendre à Athènes pour y défier le Panathinaïkos devant son public, où il est pratiquement impossible de gagner. Et le sixième du classement n’est pas la meilleure attaque pour rien. Autant dire que le dur apprentissage de l’Euroligue est loin d’être terminé pour les Villeurbannais.Les marqueurs villeurbannais : Noua (16 points), Jean-Charles (12), Payne (12), Lomazs (9), Bako (5), Maledon (5), Jekiri (4), Strazel (3), Galliou (3), Diot (3), Lighty (2)