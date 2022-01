Euroligue (H) : L'ASVEL, battue par le CSKA Moscou, rate l'opportunité de retrouver le top 8

Hackett, le bourreau de l'ASVEL



L'opportunité était pourtant belle pour l'ASVEL. Une victoire ce vendredi en Russie et les champions de France auraient repris place dans le top 8 de l'Euroligue.Pour autant, tout n'est pas à jeter car les Rhodaniens ont montré un visage intéressant, eux qui ont retrouvé le plaisir des joutes européennes sur le parquet de la Megasport Arena, après trois rencontres reportées à cause du coronavirus. Face au champion d'Europe 2019, la formation française a longtemps était dans le coup, avant de craquer sur la fin. En effet, après un premier quart-temps équilibré (23-23), les Russes ne menaient que d'un point au retour aux vestiaires (40-39).Dans leur antre, les coéquipiers de l'arrière Alexey Shved (17 points), passé par la NBA il y a quelques années, ont fait la différence dans les dernières minutes.Suite à un cinglant 17-7, le CSKA s'est envolé au tableau d'affichage et semblait se diriger vers une fin de rencontre tranquille.Mais, comme depuis le début du match, les locaux ont pu compter sur un très grand Daniel Hackett (27 points, 5 rebonds et 4 passes) pour s'en sortir. Grâce à un panier plus la faute, l'Italien a redonné une avance plus confortable à son équipe. Battus avec les honneurs, l'équipe de Marcos Knight (16 points, 7 rebonds), Elie Okobo (15 points, 3 rebonds, 5 passes) et James Gist (14 points, 8 rebonds) ratent donc l'occasion de prendre la 8eme place au classement. Avant un menu copieux en janvier en Euroligue, avec des rencontres contre Monaco (18 janvier), l'Étoile Rouge Belgrade (21), le Bayern Munich (25) et le FC Barcelone (27),Knight (16 points), Okobo (15), Gist (14), Jones (12), Kahudi (7), Fall (5), Osetkowski (5), Lacombe (4), Diot (3) et Strazel (2)Bayern Munich -: 78-83- Anadolu Efes Istanbul : 82-77: 90-83Real Madrid - Baskonia Vitoria-GasteizZalgiris Kaunas - Etoile Rouge de BelgradeOlympiacos - Zenit Saint-PétersbourgOlimpia Milan - Unics KazanFenerbahçe - Alba BerlinPanathinaikos - Maccabi Tel-Aviv