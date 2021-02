Euroligue (H) : L'ASVEL bat Milan et signe une quatrième victoire consécutive !

Lighty encore décisif !



BASKET - EUROLIGUE (H) / 24EME JOURNEE

Jeudi 4 février 2021



Vendredi 5 février 2021

ASVEL

Après de longues semaines à trouver ses marques en Euroligue, l'ASVEL est devenue irrésistible sur la scène européenne. Vainqueurs de leurs trois derniers matchs, contre Valence, Baskonia et l'Etoile Rouge de Belgrade, les Villeurbannais se sont attaqués vendredi lors de la 24eme journée à une marche encore plus haute, avec la venue du Milan, 3eme du classement, mais surtout avec en vue une quatrième victoire consécutive dans la compétition. Ce qui n'était encore jamais arrivé au club rhodanien de toute son histoire dans cette catégorie-reine. Il y a peu de temps encore, cette passe de quatre aurait semblé utopique pour cette équipe ayant les plus grandes peines du monde à tenir la dragée haute aux meilleures formations européennes. Mais l'ASVEL est sortie depuis de sa chrysalide.Métamorphosée, presque méconnaissable par rapport au début de saison, elle n'a plus peur de rien., comme elle avait su dompter coup sur coup ses trois derniers adversaires. Les protégés de Tony Parker, assurément très fier,Et étant donné cette nouvelle prestation de haut rang de David Lighty, une nouvelle fois décisif, avec 16 points marqués, et de ses coéquipiers, rien ne dit que cette ASVEL transfigurée en restera là. Même sans son capitaine Charles Kahudi, absent un mois. Nouveau challenge, et de taille : le cinq à la suite.Les marqueurs villeurbannais : Lighty (16 points), Yabusele (14), Cole (12), Fall (12), Howard (9), Diot (5), Bako (4), Noua (2), Lacombe (2), Strazel (2)Barcelone -: 86-88Valence - CSKA Moscou : 105-103 (ap)- Zenit Saint-Pétersbourg : 92-84Olympiacos -: 77-88- Alba Berlin : 101-95- Milan : 78-69Real Madrid -: 64-84