Euroligue (H) : Larkin écrit l'histoire

Speechless .. thank you all for the support and for sharing the amazing night with me! Butttttt…. we just getting started 💂🏽‍♂️🤟🏽😈 @euroleague @anadoluefessk #goefes #istanbul pic.twitter.com/TId4cRECw0

— Shane Larkin (@ShaneLarkin_3) November 29, 2019

Larkin a joué quatre saisons en NBA



.@ShaneLarkin_3 makes history with a Turkish Airlines EuroLeague record of 49 points and @AnadoluEfesSK clicks on all cylinders as it destroyed FC Bayern Munich 104-75



Highlights... pic.twitter.com/n3TI170cu2

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 29, 2019

Jusqu’à ce vendredi, ils étaient quatre à se partager le record de points marqués durant un match de l’Euroligue dans sa formule moderne (depuis 2000). Alphonso Ford (Peristeri) en janvier 2001, Carlton Myers (Bologne) en mars 2001, Kaspars Kambala (Efes Pilsen) en octobre 2001 et Bobby Brown (Sienne) en janvier 2013 étaient tous parvenus à inscrire 41 points en une rencontre. Désormais, le quatuor est éclipsé du Livre des Records, pour laisser la place à Shane Larkin ! Le meneur américain de 27 ans, qui évolue à l’Efes Istanbul depuis 2018, a marqué 49 points ce vendredi lors de la large victoire 104-75 de son équipe contre le Bayern Munich à l’occasion de la 11eme journée d’Euroligue.« Je ne sais pas trop quoi dire. Ce soir, c’était l’un de ces matchs où tu rentres tes premiers tirs et tu as l’impression que le panier est un océan », a réagi Larkin après le match.(48 matchs et 2,8 points de moyenne), avant de jouer pour New York en 2014-15 (76 matchs et 6,2 points), Brooklyn en 2015-16 (78 matchs et 7,3 points), Vitoria en Espagne en 2016-17 (33 matchs et 13,1 points), Boston en 2017-18 (54 matchs et 4,3 points), et donc l’Efes Istanbul depuis la saison passée, où il a remporté le titre de champion de Turquie. Avec de tels statistiques, la NBA pourrait bien le récupérer la saison prochaine...