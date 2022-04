Euroligue (H) : Bertomeu a du mal à imaginer un retour des clubs russes

Valence, Bologne ou le Partizan pour remplacer les Russes ?

Commencée avec 18 clubs en septembre dernier, la saison régulière d’Euroligue se conclura dans dix jours avec seulement 15 équipes. Les trois clubs russes que sont le Zénit St-Pétersbourg, le CSKA Moscou et l’UNICS Kazan ont en effet été exclus de la compétition après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et le classement final sera déterminé au pourcentage de victoires. Ce dimanche, le président de l’Euroligue Jordi Bertomeu était l’invité de la radio serbe Maxbet, et il a été interrogé sur la situation des clubs russes. «(du 19 au 21 mai à Belgrade, ndlr). Nous verrons quelles seront les circonstances. Si la situation reste comme elle est actuellement, il sera très difficile pour les clubs russes de revenir. On va proposer des choses aux clubs… », a expliqué Bertomeu, qui quittera son poste à la fin de cette saisonSi le Zénit et Kazan ne disposent que d’une licence d’un an, le CSKA, club historique s’il en est (quatre victoires en Euroligue au XXIeme siècle), possède quant à lui une licence longue durée.Valence, la Virtus Bologne et le Partizan Belgrade, qui évoluent en Eurocoupe, sont favoris pour décrocher un billet pour l’Euroligue s’ils ne l’obtenaient pas sur le parquet en gagnant la deuxième compétition européenne la plus importante (ils sont tous les trois qualifiés pour les huitièmes de finale). En attendant, la saison régulière d'Euroligue est quasi-terminée, et on connait les huit qualifiés pour les quarts de finale, mais pas encore les affiches. Les heureux élus sont le FC Barcelone, l'Olympiakos, le Real Madrid, Milan, l'Anadolu Efes Istanbul, le Maccabi Tel Aviv, Monaco et le Bayern Munich.