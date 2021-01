Euroligue (F/J22) : Deuxième victoire de suite pour l'ASVEL, tombeur de Vitoria-Gasteiz

Six jours après avoir dominé Valence, c’est le champion d’Espagne en titre qui est venu s’incliner sur le parquet de l’Astroballe. A l’occasion de la 22eme journée de la saison régulière de l’Euroligue, le club du président Tony Parker a signé un deuxième succès consécutif lors de la réception du Baskonia Vitoria-Gasteiz. Un match que les Villeurbannais n’ont pas pris dans le meilleur sens, comptant dix points de retard après un peu moins de sept minutes de jeu. Une réaction rhodanienne était attendue dans le deuxième quart-temps mais les coéquipiers d’Alec Peters (15 points, 5 rebonds) et de l’ancien Villeurbannais Tonye Jekiri (5 points, 8 rebonds) ont conforté leur domination avec un 8-0 qui a permis au club espagnol de prendre quatorze longueurs d’avance. L’ASVEL n’a pu faire mieux que juguler l’hémorragie pour atteindre la mi-temps avec un retard de onze longueurs.

L’ASVEL a fait céder Vitoria-Gasteiz

Remobilisés par TJ Parker et Frédéric Fauthoux, les joueurs de l’ASVEL ont abordé la deuxième moitié du match avec une approche bien différente. Dans l’aspiration de David Lighty (21 points) et Norris Cole (20 points), les Rhodaniens sont d’abord revenus à trois longueurs avant d’infliger un 12-2 au Baskonia Vitoria-Gasteiz dans les trois dernières minutes du troisième quart-temps pour aborder les dix dernières minutes dans une position très favorable avec cinq points d’avance. Un troisième quart-temps durant lequel les Espagnols n’ont marqué que sept points, encaissant 23 unités dans le même temps. Le début du dernier quart-temps a vu l’ASVEL prendre ses aises et compter jusqu’à douze points d’avance. Mais, après trois défaites de suite en Euroligue, les joueurs de Dusko Ivanovic ne comptaient pas prolonger leur série. Mais, revenus à quatre longueurs trop tardivement, ils s’inclinent au final de six points (83-77). Un succès qui permet à l’ASVEL de se rapprocher de sa victoire du soir et de revenir à hauteur de l’Alba Berlin, battu par le CSKA Moscou ce mercredi.



BASKET - EUROLIGUE (H) / 22EME JOURNEE

Mardi 26 janvier 2021

Anadolu Efes Istanbul - Etoile Rouge de Belgrade : 86-72

Khimki Moscou - Bayern Munich : 93-95

Fenerbahçe - Maccabi Tel-Aviv : 82-75

Milan - Olympiacos : 90-79

FC Barcelone - Zenit Saint-Pétersbourg : 85-81



Mercredi 27 janvier 2021

Alba Berlin - CSKA Moscou : 68-71

ASVEL - Baskonia Vitoria-Gasteiz : 83-77

Real Madrid - Panathinaikos : 76-66

Valence - Zalgiris Kaunas : 78-79