Euroligue : belle victoire de l'AS Monaco Basket face au Maccabi

Ce mercredi soir, l'AS Monaco Basket recevait dans la Salle Gaston Medecin, le Maccabi Tel Aviv pour le compte de la 26ème journée de l'Euroligue. Les Monégasques se sont imposés 86-67 dans une rencontre plutôt bien gérée.

La triplette américaine performe

C'est un match assez étrange auquel ont assisté les supporters de l'AS Monaco. Le premier quart-temps a été parfaitement géré par les Monégasques qui l'ont conclu sur le score de 30-17. En revanche, les Monégasques ont eu un gros coup de mou et ont subi la remontée des Israéliens. A la fin du troisième quart-temps c'est le Maccabi Tel Aviv qui menait 59-58. Heureusement, ils se sont repris dans les dix dernières minutes et ont réalisé une grande performance pour aller chercher une large victoire (28-8). Ils peuvent remercier leur trio américain Loyd, Hall et James. Le premier a été le meilleur marqueur avec 18 points, auxquels il a rajouté quatre rebonds et quatre passes décisives. Le second a réussi 12 points et 10 rebonds. Enfin, le troisième a fait une performance très complète avec 12 points, cinq rebonds et six passes décisives.

Au classement, l'AS Monaco est 4ème et prend un bol d'air frais concernant la qualification en quarts de finale de l'Euroligue. Le Maccabi est 10ème.