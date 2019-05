De Colo et le CSKA Moscou sacrés

Victoire du CSKA Moscou ce dimanche face à l'Efes Istanbul (91-83) en Euroligue, lors de l'ultime duel qui opposait les deux équipes du côté de Vitoria. Le club du Français Nando De Colo s'offre par la même occasion son 8e titre dans la compétition.

La lutte fut rude jusqu'au bout entre les deux adversaires, mais l'expérience russe, face au novice turc à ce stade de la compétition, aura finalement fait la différence. Et De Colo n'y ait pas pour rien, lui qui termine 3e meilleur marqueur de son équipe sur ce match (15 pts, 4 rebonds et 4 passes), devancé par Cory Higgins (20 pts, 3 rebonds, 2 passes) et Will Clyburn (20 pts, 5 rebonds, 2 passes).

Côté Efes, si les Français Adrien Moerman et Rodrigue Beaubois n'ont pas brillé, Shane Larkin a quant à lui réussi une prestation de choix, avec notamment 29 points. Qui n'auront donc pas suffi.