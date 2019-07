De Colo au Fenerbahçe

Nando De Colo espérait une opportunité de revenir en NBA après avoir annoncé son départ du CSKA Moscou. Elle ne s'est pas matérialisée et l'arrière français a rapidement opté pour une autre place forte du basket européen. Le Nordiste, deux fois vainqueur de l'Euroligue et MVP de l'édition 2016, va rejoindre le Fenerbahçe pour deux saisons plus une troisième en option. Le club turc compte dans ses rangs un autre international tricolore, l'intérieur Joffrey Lauvergne, arrivé en provenance des San Antonio Spurs à l'été 2018.