CSKA Moscou: De Colo quitte le club

Après cinq saisons passées au CSKA Moscou, où il a remporté cinq titres de champion de Russie et deux fois l’Euroligue, Nando De Colo a annoncé mercredi soir qu’il quittait le club. "Ces cinq dernières années ont été incroyables. Il est temps pour moi, avec le soutien de ma famille, de clore ce chapitre et d’atteindre de nouveaux objectifs", écrit-il dans un message posté sur Twitter.

Le meneur-arrière français (31 ans, 1,96 m), qui figure dans la liste des 15 joueurs présélectionnés par Vincent Collet pour préparer la Coupe du monde 2019 (du 31 aout au 15 septembre en Chine) avec les Bleus, pourrait rejoindre le Real Madrid. Un retour en NBA, où sa première expérience aux San Antonio Spurs et aux Toronto Raptors, de 2012 à 2014, a été un échec, est également évoqué.

It’s been such an incredible journey with you! @cskabasket #ЦВБП + pic.twitter.com/gNtOTv9LDF