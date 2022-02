Coupes d'Europe : Les clubs russes suspendus en Euroligue et en Eurocoupe

Decisions by the ECA Shareholders Executive Board

« Un ferme engagement en faveur de la paix »

Comme attendu, l'Euroligue Basketball a tranché concernant la situation des clubs russes en Euroligue et en Eurocoupe. En effet,De ce fait, l'organisme qui organise les Coupes d'Europe en basket a annoncé ce lundi que les quatre formations, à savoir le CSKA Moscou, l'Unics Kazan et le Zénit Saint-Pétersbourg d'un côté et le Lokomotiv Kuban Krasnodar de l'autre, ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre., alors que les Moscovites et les coéquipiers d'Isaiah Canaan et de Mario Hezonja pouvaient notamment prétendre à une place dans le top 6 de la plus prestigieuse compétition européenne.« Le Conseil exécutif des actionnaires a pris les décisions suivantes concernant la guerre en Ukraine :Si la situation n'évolue pas de manière favorable, tous les matchs de saison régulière contre les équipes russes seraient annulés afin de revoir les classements., et continueront à faire entendre leur voix pour promouvoir le respect, l'intégration et la diversité, valeurs qui sont au cœur de l'organisation et de ses équipes », peut-on lire dans un communiqué de l'Euroligue Basketball. Par ailleurs, l'organisme qui organise les Coupes d'Europe en basket a également annoncé « qu'elle avait gelé son partenariat marketing avec VTB Bank (la seconde banque de Russie, ndlr) jusqu'à nouvel ordre. »