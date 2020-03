Coronavirus : Le basket européen à l'arrêt

Le sport mondial à l’arrêt ! C’est désormais au tour des compétitions européennes de basket d’être suspendues pour une durée indéterminée en raison de la pandémie de coronavirus. C’est d’abord la FIBA, qui gère l’Euroligue et l’Eurocoupe féminines, et la Ligue des Champions et la FIBA Europe Coupe masculine, qui a annoncé la suspension de ses compétitions, puis l’Euroligue, qui gère l’Euroligue et l’Eurocoupe masculines, qui lui a emboîté le pas.

Huit clubs français encore engagés en Europe

Du côté des clubs français, cela concerne l’ASVEL (15eme de la saison régulière à six journées de la fin), Monaco (qui doit disputer les quarts de finale de l’Eurocoupe), Dijon (qui doit disputer un match d’appui en huitièmes de finale de la Ligue des Champions) chez les hommes, et Lyon-ASVEL, Bourges (battus au match aller des quarts de finale de l’Euroligue), Lattes-Montpellier (qui ne s’est pas rendu en Russie pour son quart de finale aller de l’Euroligue), Charleville-Mézières et Basket Landes (qui s’affrontent en quarts de finale de l’Eurocoupe). On attend toujours une annonce concernant les championnats nationaux, mais ils ont de grandes chances d'être suspendus également.