Basket - Euroligue (H) : L'euphorie est retombée à l'ASVEL

Il y a deux semaines, l'ASVEL s'offrait le FC Barcelone (80-68) puis le Panathinaikos Athènes (97-73) dans sa salle de l'Astroballe et s'offrait un bol d'air au classement de l'Euroligue. Mais le soufflé est vite retombé. Après le Real Madrid et l'Efes Istanbul, c'est le Bayern Munich qui a réussi à battre le seul club français de la compétition ce vendredi lors de la 13eme journée, sur le score de 76-62. Il n' y a pas eu photo lors de cette partie : les Allemands ont mené du début à la fin. Dès la fin du premier quart-temps, les hommes de TJ Parker étaient déjà menés 24-15, et l'écart n'a cessé de grandir tout au long de la rencontre. A la mi-temps, il était de +17 (42-25), puis il a grimpé jusqu'à +19 à la 24eme minute. Les joueurs du Rhône ont alors resserré un peu la défense et sont revenus à -14 à la 28eme, lors d'un troisième quart-temps qu'ils ont remporté 19-18. Mais ils n'ont jamais réussi à le faire descendre en-dessous des quatorze points. Le Bayern a tranquillement récité sa leçon jusqu'au buzzer final, même s'il également perdu le dernier quart-temps (18-16), mais il y a bien longtemps que la messe était dite.

Aucun Villerubannais à plus de 12 points

Preuve de la disette offensive des Villeurbannais, qui ont tiré à 34,8% à 3 points, aucun joueur n'a marqué plus de 12 points. Allerik Freeman s'est contenté de 12 unités et Guerschon Yabusele de 10. C'est donc une neuvième défaite en douze matchs pour l'ASVEL, qui reste avant-dernière du classement, avec une victoire de plus que le Khimki Moscou, mais qui se retrouve à quatre victoires du Top 8 qualificatif pour les quarts de finale. Lors de leur prochain match, mardi, les champions de France 2019 recevront le Maccabi Tel Aviv, 13eme (5 victoires - 8 défaites). Pas simple...



Les marqueurs villeurbannais : Freeman (12), Kahudi (6), Lacombe (1), Diot (5), Fall (6), Noua (5), Hayes (4), Lighty (8), Yabusele (10), Cole (5)