Basket - Euroligue (H) : James héros de Monaco

Monaco se fait peur

Les marqueurs monégasques :

Voilà une victoire capitale pour l'AS Monaco ! La Roca Team s'est défaite de Kazan, qu'elle avait déjà battu en finale de l'Eurocoupe au printemps dernier, et elle fait une superbe opération au classement, en grimpant à la septième place. Pour rester en Euroligue la saison prochaine, le club de la Principauté doit disputer les quarts de finale cette saison et en cas de qualification, il pourra dire merci à Mike James.Les Monégasques ont bien débuté le match et menaient 22-19 à la fin du premier quart-temps, puis Kazan a égalisé (28-28) dans le deuxième, avant de prendre un nouvel éclat et se retrouver mené 44-36 à la mi-temps.La Roca Team s'est envolée dans le troisième quart pour mener 53-40 et pensait peut-être avoir match gagné, mais elle s'est fait peur en fin de match. Malgré un 9-0 pour entamer le dernier quart (70-55), Monaco a ensuite encaissé un 15-2 en quatre minutes (74-72).. En plus de James, Alpha Diallo (11pts, 9rbds) et Donatas Motiejunas (11pts, 10rbds) ont également contribué à cette treizième victoire en 26 matchs. A huit rencontres de la fin de la saison régulière, Monaco est donc septième, mais avec une seule victoire d'avance sur le neuvième, Fenerbahçe, qui a joué quatre matchs de moins. Rien n'est donc fait pour les Rouge et Blanc, qui recevront justement les Turcs vendredi lors de la prochaine journée.Westermann (2), Thomas (7), Diallo (11), Motiejunas (11), Ouattara (4), Andjusic (9), Hall (10), James (25)