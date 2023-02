Au bout du choc, Monaco battu par le Real Madrid en Euroligue

L'Euroligue a réservé aux spectateurs de Gaston Médecin un choc, un vrai, ce vendredi soir. Monaco recevait le Real Madrid, ogre d'Europe à l'effectif pléthorique (avec les Français Causeur, Poirier, et Yabusele), et le duel fut intense, incertain, serré jusqu'au bout du bout (91-95). A domicile, Mike James (23 points) et ses coéquipiers ont été battus par les Espagnols, mais sa prestation démontre encore que la Roca Team de Saša Obradović est devenue un très sérieux contender européen...

Monaco a fini par s'incliner face au Real Madrid

Dominé à la pause par le Real de Mario Hezonja (30 points au total), Monaco était malgré tout au contact. Et aura tenu la distance toute la rencontre. Au retour des vestiaires, les changements de leader se succédaient dans les troisième et quatrième quarts, avant que les dernières minutes ne soient étouffantes de suspens. Dans un match de feu, les attaques de chaque équipe rivalisaient de qualité et d'exploits, dans le sillage de joueurs en verve. Mais finalement, au jeu des lancer-francs et avec un manque de réussite sur quelques actions, Monaco dû laisser filer la victoire au Real, terriblement adroit à trois points...

Désormais, l'ASM comptabilise 15 victoires pour 9 défaites (5e), et le Real Madrid 16 victoires pour 7 défaites, à la 2e place du classement général. Enfin, dans les deux autres matches de ce début de soirée d'Euroligue, Fenerbahçe a facilement écarté l'Alba Berlin (101-86), avec 24 points et 11 points de Nigel Hayes, pendant que le Partizan Belgrade s'imposait à Kaunas, chez le Zalgiris (74-88).