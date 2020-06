ASVEL : Tony Parker vise « l’Euroligue à vie »

Parker : "Etre champion et faire au moins aussi bien que l’année dernière en Euroligue"

Le calendrier 2020-21 de l'ASVEL en Euroligue :



1er octobre : Valence - ASVEL



9 octobre : Milan - ASVEL



13 octobre : ASVEL - Panathinaïkos Athènes



15 octobre : ASVEK - Etoile Rouge de Belgrade



23 octobre : Efes Istanbul - ASVEL



29 octobre : ASVEL - Zalgiris Kaunas



5 novembre : Vitoria - ASVEL



13 novembre : ASVEL - Zenit St-Péterbourg



18 novembre : Alba Berlin - ASVEL



20 novembre : ASVEL - Olympiakos Le Pirée



27 novembre : ASVEL - FC Barcelone



4 décembre : Real Madrid - ASVEL



11 décembre : Bayern Munich - ASVEL



16 décembre : ASVEL - Maccabi Tel Aviv



18 décembre : ASVEL - Khimki Moscou



22 décembre : ASVEL - CSKA Moscou



29 décembre : Fenerbahçe - ASVEL



7 janvier : ASVEL - Efes Istanbul



13 janvier : Panathinaïkos Athènes - ASVEL



15 janvier - Olympiakos Le Pirée - ASVEL



21 janvier : ASVEL - Valence



27 janvier : ASVEL - Vitoria



29 janvier : Etoile Rouge Belgrade - ASVEL



5 février : ASVEL - Milan



19 février : ASVEL - Bayern Munich



26 février : FC Barcelone - ASVEL



3 mars : Zalgiris Kaunas - ASVEL



5 mars : ASVEL - Fenerbahce



11 mars : ASVEL - Alba Berlin



18 mars : Maccabi Tel Aviv - ASVEL



25 mars : ASVEL - Real Madrid



31 mars : Khimki Moscou - ASVEL



2 avril : Zenit St-Pétersbourg - ASVEL



8 avril : CSKA Moscou - ASVEL



Le 27 novembre 2018, l’ASVEL apprenait, tout comme le Bayern Munich, qu’elle décrochait une invitation pour deux saisons en Euroligue.en raison de la pandémie de coronavirus. La deuxième saison, qui débutera le 1er octobre (calendrier de l’ASVEL ci-dessous), sera très importante pour le club de Tony Parker, qui cherchera à transformer le CDD dans la plus grande compétition européenne en CDI. L’ancien meneur des San Antonio Spurs a d’ailleurs évoqué le sujet ce mardi, lorsqu’il a présenté son « coaching staff » pour la saison prochaine. Rappelons que son frère TJ sera aux manettes, assisté de l’ancien entraîneur de Boulogne-Levallois Frédéric Fauthoux, suite au limogeage de Zvezdan Mitrovic.« On faisait une super première année en Euroligue, avec une nouvelle énergie vraiment excitante. L’une des plus grosses crises de l’humanité est arrivée mais il faut aller de l’avant car une saison déterminante arrive pour nous, peut-être la plus importante. (…)La saison prochaine, l’objectif sera de défendre le titre de champion de France et faire au moins aussi bien que l’année dernière en Euroligue », a déclaré le président de l’ASVEL. Le club villeurbannais, qui a notamment recruté Paul Lacombe, Norris Cole et Moustapha Fall et prolongé David Lighty et Guershon Yabusele, a tout pour dominer le championnat français, mais il faudra créer plusieurs surprises pour convaincre les instances européennes de lui accorder une place en Euroligue à très long terme.