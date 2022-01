ASVEL : Encore un match reporté

Prochain match dimanche pour l'ASVEL

Un match de plus reporté dans le calendrier de l’ASVEL ! Cette fois, c’est la rencontre sur le parquet du Zenit St-Pétersbourg, prévue mardi prochain dans le cadre de la 20eme journée d’Euroligue, qui est reportée en raison du covid. Alors que le club champion de France a été décimé par le virus ces dernières semaines, c’est cette fois le club russe qui est confronté à un manque d’effectif. «», écrit l’ASVEL dans son communiqué. La nouvelle date de la rencontre n'a pas encore été dévoilée.C’est déjà le troisième match d’Euroligue reporté pour le club de Tony Parker, après celui contre le Bayern Munich (prévu le 30 décembre) et celui contre Monaco (prévu ce vendredi). La plus grande compétition européenne de basket est d’ailleurs grandement impactée par la pandémie, puisque les cinq matchs prévus ce vendredi auront lieu à une autre date. Pourtant, l’instance avait modifié son protocole, autorisant les joueurs vaccinés à revenir en jeu après sept jours et non plus quatorze. Le prochain match des hommes de TJ Parker est prévu ce dimanche sur le parquet de Cholet, pour le compte de 15eme journée de Betclic Elite. Ils occupent actuellement la septième place du championnat de France (7 victoires - 6 défaites) et la neuvième de l’Euroligue (8 victoires - 9 défaites). Le Zenit est quant à lui quatrième de l'Euroligue et reste sur quatre victoires d'affilée (dont un succès 61-71 sur le parquet de l'Astroballe).La rencontre contre Nanterre, prévue le 19 décembre, avait également été reportée en raison des nombreux cas dans l’effectif francilien.