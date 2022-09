L’Allemagne était l’équipe qui avait le plus impressionné depuis le début du tournoi. Solide, collective et portée par son public, la troupe de Dennis Schröder avait ainsi logiquement les faveurs des pronostics.

Mais l’Espagne adore casser l’ambiance, comme elle l’avait démontré à l’Euro 2015, en France, où elle avait aussi fait tomber les Bleus en demi-finale, à Lille. Ce soir-là, Pau Gasol avait été gigantesque en inscrivant 40 points face à Rudy Gobert. Sept ans plus tard, le pivot n’est plus là et c’est le naturalisé Lorenzo Brown qui a été le fer de lance offensif (29 points) de la Roja.

Pourtant, avec 30 points de Dennis Schröder et une avance de dix points (71-61) dans le troisième quart-temps, la Mannschaft avait tous les atouts en main pour retrouver la France en finale de son EuroBasket. Mais l’Espagne a l’expérience des grands matchs, et surtout un très grand coach, Sergio Scariolo, qui a su faire dérailler son adversaire au bon moment.

Avec Alberto Diaz en boîte sur Dennis Schröder, et quatre joueurs en zone derrière, l’Espagne a complètement coupé le rythme offensif allemand dans le dernier quart-temps, et renversé le match. Willy Hernangomez n’a ensuite pas tremblé aux lancers-francs et l’Espagne s’impose à Berlin (96-91) pour défier la France en finale, dimanche à 20h30. L’Allemagne devra de son côté se contenter du match pour la médaille de bronze face à la Pologne. Ce sera également dimanche, à partir de 17h15.