Incroyable EuroBasket 2022 ! Alors qu’on attendait la Serbie face à l’Equipe de France en quart de finale, la troupe de Nikola Jokic avait été sortie à la surprise générale par l’Italie. Et alors qu’on attendait la Slovénie face aux Bleus en demi-finale, c’est finalement la Pologne qui se dressera sur la route de Rudy Gobert et compagnie…

Auteur d’un triple-double historique (26 points, 16 rebonds, 10 passes et 3 interceptions !), le troisième seulement de l’histoire de la compétition, Mateusz Ponitka a été gigantesque pour guider son pays, bien aidé par le naturalisé AJ Slaughter dans les moments décisifs.

Les Polonais ont ainsi profité d’une Slovénie brouillonne et sur les nerfs, en prenant jusqu’à 23 points d’avance (54-31) en première mi-temps. Mais même diminué physiquement, Luka Doncic a montré des ressources et, au retour des vestiaires, les Slovènes ont retrouvé leur jeu pour recoller au score, et même repasser devant dans le quatrième quart-temps.

Lorsque la Slovénie est passée à +5 (68-73) à 7 minutes de la fin, on ne donnait d’ailleurs pas cher de la peau de la Pologne, mais elle a su se reconcentrer pour retrouver du rythme offensif, profitant également d’une Slovénie qui retombait dans ses travers.

La Pologne s’impose finalement (90-87) et rejoint ainsi la France en demi-finale de la compétition. Une rencontre à suivre vendredi, à partir de 17h15.