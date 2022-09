Une première immense surprise était intervenue dimanche avec l'élimination de la Serbie de Nikola Jokic par l'Italie en huitièmes de finale de l'Euro. Une autre est arrivée ce mardi avec l'élimination de la Grèce de Giannis Antetokounmpo en quarts de finale !

L'équipe du MVP NBA 2019 et 2020 a subi la loi d'une impressionnante équipe d'Allemagne, qui l'a emporté 107-96 à Berlin. Portés par un exceptionnel Dennis Schroder, auteur de 26 points et 8 passes, les Allemands ont terrassé les Grecs, grâce notamment à un troisième quart-temps de feu, qu'ils ont remporté 26-10 ! À la mi-temps, les Grecs menaient pourtant 61-57. Menés 79-64 à la 28eme minute, Giannis Antetokounmpo et ses hommes sont revenus à -9 à huit minutes de la fin, mais jamais moins, et les Allemands se sont imposés sans trembler en faisant jouer les "remplaçants" dans le money-time.

Andreas Obst et Franz Wagner terminent avec 19 points chacun. Le "Greek Freak" s'en sort avec 31 points, 7 rebonds, 8 passes et 3 interceptions, mais la Grèce est bel et bien éliminée, et il n'a toujours pas réussi à apporter de médaille à son pays.

La Finlande mène la vie dure à l'Espagne

En demi-finale, l'Allemagne sera opposée à l'Espagne, qui a fait respecter la logique en disposant de la Finlande sur le score de 100-90. Mais la Roja a souffert face aux hommes de Lassi Tuovi, qui ont notamment réussi un début de match canon, en remportant le premier quart-temps 30-19, dans le sillage d'un Lauri Markkanen qui finira avec 28 points et 11 rebonds.

Les Finlandais ont encore tenu durant la deuxième mi-temps et sont rentrés aux vestiaires en menant 52-43, avant que l'Espagne n'accélère dans le troisième quart. Elle a pris la tête à partir de 65-64 et ne l'a plus lâchée, mais les Finlandais se sont montrés accrocheurs et n'ont craqué que dans les toutes dernières minutes. Willy Hernangomez a livré une grosse performance, avec 27 points et 5 rebonds. Cette demi-finale à Berlin promet donc beaucoup, d'autant que les deux équipes ne se sont plus affrontées depuis cinq ans. A l'époque, l'Espagne avait éliminé l'Allemagne en quarts de finale de l'Euro.



EURO 2022 (H)

Du 1er au 18 septembre en Allemagne, en Italie, en Géorgie et en République tchèque

QUARTS DE FINALE (A BERLIN)

Mardi 13 septembre

Espagne - Finlande : 100-90

Allemagne - Grèce : 107-96



Mercredi 14 septembre

Match 12 - 17h15 : France - Italie

Match 11 - 20h30 : Slovénie - Pologne



DEMI-FINALES (A BERLIN)

Vendredi 16 septembre

Allemagne - Espagne

Vainqueur Match 11 - Vainqueur Match 12