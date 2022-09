Vincent Collet : "Les joueurs se sont mis les fesses par terre"

Après avoir donné des sueurs froides à leurs supporters face à la Turquie et l'Italie, les Bleus ont réalisé le match parfait en demi-finale de l'Euro. Une victoire de 41 points (95-54) face à la Pologne, et Vincent Collet a loué les qualités défensives de ses joueurs. Il a même reconnu qu'il ne s'attendait pas à une telle performance pendant 40 minutes.

"Ce qui m'a marqué moi, c'est que j'ai vu les cinq (défendre). Je n'ai jamais vu Rudy Gobert défendre aussi haut sur les écrans depuis le début du tournoi, et tout ça a compté. Quand Mous (Fall) est rentré, et il a tout de même sa carcasse à bouger, il a fait les mêmes efforts. Y'avait Guerschon à côté, et c'était la même chose. Pour moi, c'était surtout un effort collectif incroyable. Et tous les joueurs qui sont rentrés, sans exception, se sont mis les fesses par terre. Bien sûr, on peut parler de l'écart, c'était la Pologne... mais la performance défensive était remarquable."

Meilleur joueur du match avec ses 22 points, Guerschon Yabusele a confirmé qu'il était le Français le plus régulier du tournoi, et il a apprécié que ses coéquipiers et lui puissent garder la même intensité et le même altruisme sur la durée d'un match.

"Nous avons simplement joué notre basket" estime l'ailier-fort du Real Madrid. "Nous avons été très bons en défense et nous avons été agressifs. Nous leur avons compliqué les choses. Et nous avons été bons en attaque, en partageant le ballon. Nous sommes restés soudés jusqu'à la fin du match. Nous étions vraiment déterminés à obtenir cette victoire, et à nous préparer pour le match de dimanche."

Quant à Rudy Gobert, il répète ce qu'il a toujours dit depuis 15 jours : il ne veut que l'or. "On a un groupe et un staff qui veut gagner. On s'est donné à fond pour se retrouver dans cette situation. Il nous reste un match. Quand on avait commencé la préparation, le but était de remporter la médaille d'or. On est désormais en position de le faire. Encore un match."