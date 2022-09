Rudy Gobert : "Une fois de plus, nous n'avons pas abandonné"

Auteur de sa meilleure marque en carrière il y a un an face à l'Italie, déjà en quart-de-finale aux Jeux olympiques de Tokyo, Rudy Gobert a encore fait des misères aux Transalpins dans ce quart-de-finale remporté 93-85 après prolongation. Et comme face à la Turquie, le pivot des Bleus a attendu la fin de match pour hausser son niveau de jeu.

Il y a eu un petit "alley oop" avec Thomas Heurtel dans le temps réglementaire, un gros dunk pour attaquer la prolongation, deux lancers-francs pour faire respirer les Bleus, des rebonds arrachés… A son crédit, on peut ajouter la sortie pour cinq fautes de Nicolo Melli qui lui livrait un gros défi physique. A l'arrivée, la recrue des Wolves signe un nouveau double-double à 19 points et 14 rebonds à 73% aux tirs, et 75% aux lancers-francs.

"Je vais juste continuer à prier les dieux du basket"

"Je ne pense pas vraiment que ce soit de la chance. On avait le contrôle ce soir" a-t-il prévenu après le match. "Ce soir, une fois de plus, nous n’avons pas abandonné. Nous avons fait les stops quand il le fallait, nous avons mis des paniers quand il le fallait". Dommage qu'il faille attendre d'être menés de sept points à deux minutes de la fin pour que la France sorte le grand jeu.

"Quand on mène de 10, 12 points, on doit être plus agressifs au lieu de se relâcher, et continuer à jouer notre basket" poursuit-il, avant de regarder le toit de la salle : "Je vais juste continuer à prier les dieux du basket". Comme quoi il y a une petite part de chance...