Rien de grave pour Giannis Antetokounmpo

Pas de Giannis Antetokounmpo à l'entre-deux lundi au moment d'affronter la Grande-Bretagne. Le double MVP NBA était en civil, et il s'agissait pour la Grèce de ménager son meilleur joueur. La qualification quasi en poche, c'était le match idéal pour le reposer, mais l'ailier-fort des Bucks sera bel et bien présent aujourd'hui face à l'Ukraine dans le choc du groupe C.

« Il est disponible et il jouera » prévient Dimitris Itoudis à propos du match de 17h00. « Il ressentait une petite gêne au genou, rien de grave. Nous ne voulions pas prendre de risque et nous avons donc décidé de ne pas le mettre en tenue aujourd'hui. Je le répète, ça n'a rien à voir avec le respect que nous pouvons avoir pour notre adversaire, comme vous l'avez vu, on s'est battu. Oui, il sera disponible ».

Une préparation compliquée

Leader du groupe C à égalité avec la surprenante Ukraine, la Grèce n'a pas été épargnée par les pépins dans sa préparation, et chaque moment de repos est précieux, et la rencontre face aux Britanniques était aussi un bon moyen du temps de jeu à d'autres éléments.

"Quand on a quitté la Grèce et que nous avons joué nos deux matchs de qualification pour la Coupe du Monde, nous avions rappelé que nous n’avions pas pu avoir un seul entraînement tous ensemble à cause des blessures" poursuit le sélectionneur grec. "Il n’y a pas de recette magique pour devenir une vraie équipe quand tout le monde ne peut pas s’entraîner ensemble. On espérait que sur ce premier tour en Italie et ensuite pendant le tournoi, on deviendrait une meilleure équipe. C’est ce qu’on a prouvé jusqu’à présent, même s’il nous manque encore un joueur, Kostas Antetokounmpo, qui va vite revenir avec nous".

Depuis le début du tournoi, Giannis Antetokounmpo tourne à 26 points, 11 rebonds et 4.5 passes de moyenne. Il est le deuxième meilleur marqueur et contreur de la compétition, et le 4e meilleur rebondeur.