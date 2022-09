Pluie de stars NBA à l'Eurobasket 2022

Crise du Covid-19 oblige, le championnat d'Europe de basket-ball a été décalé d'un an, et il se déroule en 2022 du 1er et au 18 septembre dans quatre pays. Les phases de groupe se déroulent dans quatre villes, à Tbilissi (Géorgie), Prague (République Tchèque), Milan (Italie) et Cologne (Allemagne) alors que Berlin (Allemagne) accueillera les phases finales.

Sur le parquet, les meilleures nations européennes, mais aussi et surtout quelques uns des meilleurs joueurs NBA. Pour preuve, on trouve les deux derniers MVP : Giannis Antetokounmpo (2019 et 2020) et Nikola Jokic (2021 et 2022). Leaders de la Grèce et de la Serbie, ce ne sont pas les seuls superstars à avoir fait le déplacement.

Du côté de la France, on trouve Rudy Gobert, triple meilleur défenseur de la NBA, et Evan Fournier, arrière des Knicks ou encore Théo Maledon, le jeune meneur du Thunder. Côté Slovène, il y a Luka Doncic, l'un des meilleurs joueurs NBA, favori pour être élu MVP de la compétition.

Une raquette costaude en Lituanie

Au total, on dénombre une trentaine de joueurs NBA avec l'intérieur All-Star Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas pour guider la Lituanie, le trio Saric-Zubac-Bogdanovic chez les Croates ou encore le trio Kurkmaz-Sengun-Osman pour la Turquie. Même l'Allemagne, qui accueille les phases finales, possède son trio de joueurs NBA avec Dennis Schroder, Franz Wagner et Daniel Theis.

Quant à l'Espagne, elle se rend sur place sans les frères Gasol, retraités en sélection, ni Ricky Rubio blessé. Ce sont les frères Hernangomez et le jeune Usman Garuba qui apportent une petite touche NBA.