L’Ukraine impuissante face à Giannis Antetokounmpo

Le duel (assez improbable) des équipes invaincues du groupe C a été serré pendant deux quart-temps et demi. L’Ukraine de Sviatoslav Mykhailiuk (16 points) menait même à la mi-temps (46-39) et pouvait carrément espérer accrocher la Grèce de Giannis Antetokounmpo à son tableau de chasse, après la Grande-Bretagne, l’Estonie et l’Italie.

Mais le « Greek Freak » n’avait pas envie de laisser filer la rencontre et il a montré à Alex Len et compagnie pourquoi il était double MVP en NBA. Parfaitement mis sur orbite par Nick Calathes (13 points, 7 passes), l’ailier fort des Milwaukee Bucks a ainsi affiché son mélange de vitesse et de puissance pour punir une défense ukrainienne dépassée, tant sur les phases de jeu rapides que sur les séquences plus posées.

Giannis Antetokounmpo finit ainsi la rencontre avec 41 points à 13/18 au tir, dont 13/16 à 2-points, plus 9 rebonds, en 27 minutes. C’est la meilleure marque individuelle au scoring dans une EuroBasket depuis Dirk Nowitzki, qui avait inscrit 43 points face à l’Espagne en 2001 !

Avec ce succès (99-79), la Grèce reste invaincue avec quatre succès en quatre matchs et s’assure la première place du groupe C.