Luka Doncic et la Slovénie maîtrisent le « money time » face à la Lituanie

Les Slovènes sont partis à la salle en retard, mais ils sont arrivés à l’heure. Alors que leur bus censé les emmener de leur hôtel à la Lanxess Arena de Cologne, pour leur premier match de l’EuroBasket 2022 face à la Lituanie, n’est jamais venu, Luka Doncic et ses camarades ont finalement dû faire le trajet en taxi, avec plus de vingt minutes de retard.

Un contretemps visiblement bien encaissé car c’est bien la Slovénie, tenante du titre, qui démarre mieux la rencontre et prend les devants. Même s’ils semblent avoir la main sur le match, Goran Dragic et compagnie n’arrivent pourtant pas à faire l’écart, alors que Mindaugas Kuzminskas (19 points en sortie de banc) fait par exemple du bien à la troupe balte. Dans le quatrième quart-temps, la Lituanie semble même prête pour le hold-up, en basculant à +5 (78-73) à 6 minutes de la fin.

L'effet Doncic

Le moment pour Goran Dragic (19 points) et surtout Luka Doncic (14 points, 10 passes, 6 rebonds) de reprendre le contrôle sur la partie, avec roublardise en défense et vista en attaque. La superstar des Dallas Mavericks prend ainsi avec malice et opportunisme la défense adverse à rebours et gave ses intérieurs de ballon, dont Mike Tobey (24 points, 8 rebonds), toujours bien placé dans le dos du duo Valanciunas/Sabonis.

La Lituanie est ainsi finalement repoussée et ne reviendra plus (92-85) dans son premier match du groupe B, celui de la France, qui s’annonce aussi « mortel » que prévu.