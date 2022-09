Luka Doncic (47 points) sans pitié avec les Bleus

Face à un immense Luka Doncic (47 points, 7 rebonds, 5 passes), les Bleus ont tout donné mais ils échouent de justesse (86-82) contre la Slovénie, championne d'Europe en titre. L'Equipe de France termine 3e du groupe B, et affrontera la Turquie en 1/8e de finale de l'Eurobasket.

Mais les joueurs de Vincent Collet ont été remarquables dès la première minute, avec de la défense, de l'adresse, mais aussi et surtout du combat et du spectacle. Mais après cette entame réussie des Bleus, le "show" Luka suffit à ramener la Slovénie au score, et même à passer devant : 44-40 à la mi-temps. Le génial arrière slovène en est déjà 27 points, et il a quitté ses coéquipiers, la tête en sang, après un coup de coude involontaire de Vincent Poirier !

Luka Doncic dans l'histoire

Et la suite sera du même tonneau. Par Thomas Heurtel, Amath M'Baye et un imposant Rudy Gobert, la France s'accroche face aux champions d'Europe en titre. Mais que faire face à un tel Doncic ? Il ajoute 12 points dans le 3e quart-temps pour atteindre les 39 unités. La France est revenue à un petit point (64-63), mais Doncic, encore et toujours lui, inscrit un panier avec la faute. Il porte l'écart à +7 (74-67).

Dans une ambiance incroyable et avec une multitude de contacts, la France ne cède pas, et Rudy Gobert réveille ses coéquipiers en dunkant sur... Doncic ! C'est le dunk du tournoi, et la France égalise à 82-82. Il reste une minute à jouer. Doncic en est déjà à 47 points, mais c'est son mentor, Goran Dragic, qui assomme les Bleus en volant un ballon. La France ne s'en remettra pas, et s'incline 88-82. Brillant, agaçant et combattif, Doncic signe la deuxième meilleure performance d'un Euro.