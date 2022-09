Les Bleus souffrent encore pour battre la Hongrie

Après sa défaite inaugurale contre l’Allemagne dans cet EuroBasket 2022, la France s’était globalement rassurée en battant la Lituanie lors du deuxième match. Ça avait été compliqué, mais les Bleus avaient trouvé des ressources et on pouvait penser que la troupe de Vincent Collet avait engagé une dynamique au moment d’affronter la Hongrie, équipe la plus faible du groupe B.

La bonne nouvelle, c’est que le sélectionneur français a trouvé son cinq majeur, Andrew Albicy et et Terry Tarpey stabilisant l’édifice aux côtés des plus offensifs Evan Fournier et Guerschon Yabusele. La mauvaise nouvelle, c’est que tout le reste est toujours extrêmement fragile…

Car si le cinq majeur des Bleus a permis à la France de faire l’écart dans les premier et troisième quart-temps, les remplaçants ont eux subi, permettant à Adam Hanga (18 points) et compagnie de revenir à chaque fois dans le match, pour jouer un « money-time » au couteau.

La France s’en sort finalement (78-74) pour engranger une deuxième victoire consécutive, mais les espaces laissés à 3-points et la difficulté à maîtriser la faible Hongrie n’ont rien de rassurant pour la suite de la compétition. Prochain match mardi pour Evan Fournier et ses coéquipiers, face à la Bosnie-Herzégovine qui a surpris tout le monde en s’offrant le scalp de la Slovénie de Luka Doncic.