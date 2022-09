La France chute d'entrée à l'Euro

Devant 19 000 spectateurs acquis à la cause de la Mannschaft, l'Equipe de France a déjoué, et les coéquipiers de Rudy Gobert (11 pts, 12 rbds) s'inclinent 76-63 face une Allemagne bien plus agressive et déterminée. Pourtant, les Bleus avaient plutôt bien entamé la rencontre avec une défense bien en place. La présence d'Andrew Albicy rassure de ce côté du terrain.

Malheureusement, après cinq minutes de round d'observation, l'Equipe de France lâche prise avec de la maladresse dans les tirs et dans les balles perdues. Après un quart-temps, l'Allemagne est devant (17-13). Les rotations de Vincent Collet ne changent rien, et à l'exception de Guerschon Yabusele, aucun Français ne parvient à mettre dedans. Sans être géniaux, les partenaires de Dennis Schroder ont sept points d'avance à la pause (38-31).

La France passe devant puis s'écroule

Au retour des vestiaires, on retrouve les Bleus des Jeux olympiques, et Yabusele, encore lui, permet à la France de passer devant (39-38). Mais il est toujours aussi seul. Evan Fournier, Thomas Heurtel ou encore Vincent Poirier n'ont pas d'impact en attaque, et l'Allemagne creuse même l'écart. Un 10-1 se transforme en 18-3, et Maodo Lo s'amuse dans la défense bleue.

L'écart enfle, et on craint même une grosse fessée. Finalement, l'Allemagne s'impose de 13 points devant son public, le soir où on célébrait le retrait du maillot de Dirk Nowitzki. Un écart qui peut compter si la qualification se joue au point-average. Prochain match samedi, face à la Lituanie, dominée par la Slovénie. Un match déjà couperet pour l'Equipe de France.