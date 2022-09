La colère froide de Vincent Collet

A un tir près, l'Equipe de France aurait vécu un jour de repos extrêmement pénible. Vainqueurs dans la douleur de la Hongrie (78-74), les Bleus ont joué avec le feu pendant 35 minutes, gâchant une très belle entame de match, mais aussi la belle impression laissée dans la victoire face à la Lituanie. C'est ce que regrette surtout Vincent Collet.

"Ce que j’ai dit aux joueurs, c’est que la veille au soir j’avais l’impression qu’on avait commencé à construire notre équipe et démarré enfin notre championnat d’Europe. Et ce soir, on l’a déconstruite" déplore le sélectionneur des Bleus. "Au-delà du résultat et de la manière peu glorieuse, il y a le comportement qu’on a pu avoir."

La qualification n'est pas acquise

Plus que sur le plan technique, le coach de l'Equipe de France reproche à ses joueurs un déficit dans l'attitude. "On a manqué d’enthousiasme, de fraîcheur, on se frustre vite et on le montre qui plus est. Ce n’est pas acceptable, il faut qu’on réagisse très vite, et même indépendamment du basket. On avait montré la veille un tout autre visage, ça semblait être parti, et on a rechuté ce soir. Notre comportement n’était pas à la hauteur de la situation".

Grâce à cette victoire, la France avait un pied et demi en 1/8e de finale. Sauf que la victoire de la Bosnie-Herzégovine face à la Slovénie change la donne, et oblige la France à s'imposer mardi face aux coéquipiers de Jusuf Nurkic. "On ne se retrouve pas davantage à l’abri finalement puisqu’il peut encore tout se passer ensuite. Il faut qu’on réagisse clairement contre des adversaires qui seront supérieurs en fin de phase de groupes face à la Bosnie-Herzégovine et la Slovénie" prévient Collet.