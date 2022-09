Giannis Antetokounmpo décisif face à la Croatie

A Milan, qui accueille le groupe C de l'EuroBasket, la Grèce s'est imposée 89-85 face à la Croatie dans une rencontre aux deux visages. Il y a d'abord eu une première mi-temps à sens unique avec un duo Giannis - Dorsey aux manettes pour donner 16 points d'avance (46-30). Malgré un beau début de match, les Croates sont dépassés par l'adresse de Dorsey et l'activité de la superstar des Bucks.

Et puis, au retour des vestiaires, la Croatie retrouve son basket. Moins de un-contre-un, plus de mouvements, et le public a droit à une fin de match somptueuse. C'est Jaleen Smith qui frappe le premier, puis Krunoslav Simon ramène la Croatie à deux petits points (84-82). Il reste 90 secondes à jouer, et chaque équipe a l'occasion de tuer le match.

Giannis décisif aux contres

Finalement, c'est Giannis Antetokounmpo qui va peser sur le "money time". Avec deux contres, il bloque l'accès au cercle, puis il s'offre un alley-oop arrière sur un caviar de Nick Calathes. La salle explose, et la Croatie craque. Le panier au buzzer de Smith ne change rien, et la Grèce s'impose de cinq points face à son adversaire le plus coriace du groupe.

Pour Antetokounmpo, c'est une entame parfaite avec une ligne de stats déjà impressionnante : 27 points, 11 rebonds, 6 passes et 3 contres ! A ses côtés, Tyler Dorsey ajoute aussi 27 points avec un 5 sur 9 à 3-points. Côté Croatie, Jaleen Smith inscrit 23 points, et Bojan Bogdanovic cumule 19 points et 7 rebonds.