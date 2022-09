"Evan Fournier a été incroyable"

Nommé capitaine de l'Equipe de France, Evan Fournier a une double pression. Celle de guider ses coéquipiers et d'être le relais de Vincent Collet, mais aussi celle d'être le leader offensif de sa formation. Un leader par l'exemple. Avec son 2 sur 10 aux tirs face à l'Allemagne, il a entamé cet Eurobasket de la pire des manières, mais comme il en l'habitude, il a vite réagi.

Dans la victoire face à la Lituanie, le joueur des Knicks signe l'un de ses meilleurs matches chez les Bleus avec 27 points, certes à 9 sur 20 aux tirs, mais il apporte aussi 5 rebonds et 3 passes, et surtout de la confiance au groupe. "Notre équipe s'appuie sur l'idée tout le monde peut marquer, que tout le monde peut apporter quelque chose au jeu et peut le changer et cela nous aide beaucoup. Aujourd'hui, c'était Evan (Fournier). Il a été incroyable, en réussissant tous les tirs quand nous en avions besoin" résume Guerschon Yabusele.

Une question de rythme

Dès le premier quart-temps, par un 3-points en première intention, puis un autre dans le corner, Fournier a rassuré, et il s'est rassuré. Il a laisse le jeu venir à lui, et sa confiance ne l'a jamais quitté. "Offensivement, j'étais plus impliqué, j'ai pu trouver mon rythme en sortant des écrans et j'ai essayé de donner confiance à tout le monde" confirme Fournier.

Ce dimanche soir, place à la Hongrie. Un adversaire largement à la portée des Bleus, et pour Fournier, il s'agira de confirmer à la fois par les points mais aussi dans son impact sur ses coéquipiers. Samedi soir, il a fédéré autour de lui, et il n'est pas du genre à fuir ses reponsabilités.