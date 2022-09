Euro (H) : Vers un retour de Yabusele pour le huitième contre la Turquie ?

Pour Vincent Collet, l'optimisme était de rigueur. En effet, le sélectionneur français semblait bel et bien confiant à l'idée de récupérer Gerschon Yabusele, dès ce samedi à midi, face à la Turquie, à l'occasion des huitièmes de finale de l'Eurobasket masculin. C'est ce que Collet espérait évidemment très fortement. Ce mercredi soir, face à la Slovénie, qui s'est d'ailleurs imposée (82-88), Yabusele avait été ménagé. Lors du précédent match, qui avait eu lieu contre la Bosnie-Herzégovine, pour une victoire à l'arrivée (68-81), pas plus tard que ce mardi, l'ailier-fort international français avait été plus que précieux, en terminant, tout bonnement, meilleur marqueur de sa sélection, mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 15 points, 5 rebonds et 2 passes décisives. A l'occasion de cette même rencontre, le principal intéressé avait également été touché à une cuisse.

"Ne pas le faire jouer était une précaution"

A son sujet, le sélectionneur de l'équipe de France Vincent Collet a donc voulu être rassurant. Il s'est d'ailleurs exprimé, ce mercredi soir, à l'issue du revers face à la Slovénie (82-88), dans des propos rapportés par le quotidien sportif français L'Equipe : « Guerschon (Yabusele) ne va pas trop mal. Ne pas le faire jouer était une précaution. Mais il n'y a, a priori, aucune raison de craindre qu'il puisse être absent samedi. » En son absence, ce mercredi soir, Gerschon Yabusele a notamment pu être suppléé, à son poste, par Amath Mbaye, qui a terminé cette rencontre contre la Slovénie avec des statistiques personnelles de 13 points, 4 rebonds et 5 passes décisives. Une excellente prestation saluée par Vincent Collet : « Il a fait un très bon match, pour quelqu'un qui a dû remplacer un titulaire au pied levé. De toute façon, globalement, les joueurs sont tous à féliciter. »