Euro (H) : Les quatre frères Antetokounmpo dans la pré-sélection grecque

Kostas, champion de France avec l'ASVEL

C'est sans doute du jamais vu dans l'histoire du basket de haut niveau. Pas moins de quatre membres de la même famille pourraient participer au même Euro au mois de septembre ! La pré-sélection grecque a en effet été dévoilée ce mardi, et sur les 23 joueurs, on retrouve les quatre frères Antetokounmpo : Giannis, Thanasis, Kostas et Alex. Giannis, le double MVP et champion NBA 2021 avec Milwaukee, a décidé de participer à l'Euro cet été, et il espère faire mieux que lors de sa dernière apparition en équipe nationale, à la Coupe du Monde 2019 en Chine, où malgré ses 14,8 points et 8,8 rebonds de moyenne, la Grèce avait terminé onzième.. A ses côtés, s'il passe le cut pour entrer dans la liste définitive des 12 joueurs sélectionnés, on pourrait retrouver son aîné Thanasis, ailier de 30 ans qui évoluait cette saison à Milwaukee lui aussi (il est sous contrat jusqu'en 2023), mais avec un rôle mineur (3,6pts et 2,1 rebonds de moyenne en 48 matchs de saison régulière).Kostas, l'ailier fort ou pivot de 24 ans, est connu des fans de basket français, puisqu'il évoluait cette saison à l'ASVEL, après avoir joué à Dallas et aux Lakers. Il a tourné à 6,1 points et 2,2 rebonds de moyenne en Betclic Elite avec le club champion de France. Il devrait jouer la saison prochaine à l'Olympiakos., après avoir joué à Murcie en Espagne. Reste désormais à savoir combien de frères accompagneront Giannis dans la liste finale, pour cet Euro où la Grèce évoluera dans le groupe C, avec l'Italie, la Croatie, l'Ukraine, la Grande-Bretagne et l'Estonie. La Grèce n'a plus gagné de médaille dans un Euro depuis le bronze en 2009 avec la génération Spanoulis-Printezis-Zisis.