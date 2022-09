Euro (H) : La France souffre mais bat la Lituanie

Tarpey et Fournier décisifs

EURO 2022 (H)

Du 1er au 18 septembre en Allemagne, en Italie, en Géorgie et en République tchèque

PHASE DE POULES

Groupe B (à Cologne)

France 3

Samedi 3 septembre

France

Jeudi soir en ouverture de l'Euro, non seulement les Français avaient perdu contre l'Allemagne, pays-hôte, mais en plus la manière n'avait pas été au rendez-vous, à l'image des deux leaders Rudy Gobert et Evan Fournier, bien décevants. Autant dire que les Bleus n'avaient presque pas le droit à l'erreur ce samedi contre la Lituanie, qui avait elle aussi perdu son premier match. Mais les vice-champions olympiques ont répondu présent !Pourtant, le début de match a été bien délicat. Non pas que les Bleus étaient mauvais, mais parce que les Lituaniens rentraient tout ! Si bien qu'ils ont mené 21-10 après sept minutes de jeu. Mais la réussite ne pouvait pas durer éternellement, et les Français sont revenus dans le match petit à petit, grâce notamment à Evan Fournier, bien plus en jambes que contre l'Allemagne. Finalement, ils n'étaient plus menés que 25-23 à la fin du premier quart. Dans le deuxième, les Français, qui ont pu compter sur un grand Vincent Poirier et sur le retour du très précieux Moustapha Fall, n'ont pas réussi à passer devant, mais n'ont jamais compté plus de six points de retard. A la mi-temps, le score était de 41-40 en faveur des Lituaniens, soutenus par des milliers de fans ayant fait le déplacement.C'est finalement quatre minutes après la reprise que la France a enfin pris l'avantage (46-48), sur un tir à trois points de Terry Tarpey. Mais la Lituanie, qui parvenait à mieux défendre sur Evan Fournier, a réussi à reprendre une petite avance, pour mener 56-50 à l'entrée du dernier quart. La tâche des hommes de Vincent Collet semblait alors délicate, mais une fois de plus, les Bleus sont revenus peu à peu et Tarpey, encore lui, a égalisé à 60-60 à la 36eme. Les deux équipes sont ensuite passées devant tour à tour. Evan Fournier a permis à la France de mener 67-67 à 3'08 de la fin et Thomas Heurtel a mis son équipe à +7 (71-64) à 2'03 du buzzer.Le joueur des Knicks termine avec 27 points et efface ainsi sa pâle copie de jeudi. En attendant le match entre la Slovénie et la Hongrie ce samedi, les Bleus occupent la troisième place du groupe B. Prochain rendez-vous : contre la Hongrie, a priori l'adversaire le plus faible de la poule, dimanche à 20h30.Lituanie 2Hongrie 1- Bosnie-Herzégovine : 92-82Lituanie -: 73-77Hongrie - Slovénie