Euro (H) : La France bat la Bosnie-Herzégovine et prend provisoirement la tête du groupe

Sur courant alternatif depuis le début de l’Euro, l’équipe de France de basket a montré un beau visage ce mardi contre la Bosnie-Herzégovine ! Les Bleus, malgré un gros trou noir dans la deuxième moitié du troisième quart-temps, l’ont emporté 81-68 et les voici en tête du groupe B, en attendant le match de l’Allemagne contre la Slovénie.

Fournier dépasse la barre des 1000 points

Après avoir raté son début de match contre l’Allemagne et la Lituanie, et réussi celui contre la Hongrie, comment l’équipe de France allait-elle débuter contre la Hongrie ? De façon mitigée. Avec un cinq de départ Yabusele-Fournier-Gobert-Albicy-Tarpey, les Bleus ont été dominés pendant une grande partie du premier quart-temps, mais jamais de plus de quatre points (7-11 ; 9-13). Et si Evan Fournier et Thomas Heurtel ont eu du mal à entrer dans leur match (0/3 pour les deux dans le premier quart), Terry Tarpey n’est quant à lui pas passé au travers, se montrant aussi précieux en attaque qu’en défense. Les deux équipes ont terminé le quart sur le score de 19-19, et les Bosniens ont mené le début du deuxième (22-27, 12eme). Mais les Bleus ont égalisé à 29-29 sur un tir à 3 points de Thomas Heurtel, puis Evan Fournier a enfin ouvert son compteur (35-31, 17eme), inscrivant du même coup son 999eme point en équipe de France. Le 1000eme est arrivé une minute après. Les Bleus, qui semblaient alors enfin lancés dans ce match, ont creusé l’écart, pour mener de dix points à la pause (44-34), obtenant en plus la troisième faute de la star bosnienne Yusuf Nurkic juste avant le buzzer. Avec 8 ballons perdus, un joli 6 sur 12 à 3 points et 7 points au compteur pour Guerschon Yabusele, cette mi-temps avait sans aucun doute été la meilleure des Bleus depuis le début de l’Euro.

La France s'envole dans le money-time

A la reprise, les hommes de Vincent Collet ont poursuivi sur leur lancée, et ont compté jusqu’à douze points d’avance (52-40, 16eme). Et soudain, le trou noir ! Les Bleus ont multiplié les pertes de balles (9 pendant ce quart) et les erreurs défensives, si bien qu’ils ont encaissé un 10-0 en quatre minutes (52-50) ! Le début de dernier quart a vu les deux équipes prendre la tête tour à tour, Nurkic, Robserson, Fournier et Heurtel se répondant à 3 points. Mais le match a fini par tourner en faveur des Français à cinq minutes de la fin. Portés par un Guerschon Yabusele excellent en défense et efficace en attaque, qui finira meilleur marqueur avec 15 points, les Français ont creusé l’écart et ont même signé un 11-0 pour s’envoler dans le money-time, face à des Bosniens limités dans leurs rotations. Hormis ces quelques minutes catastrophiques dans le troisième quart, les Français se sont montrés convaincants. De bon augure avant le choc contre la Slovénie, tenante du titre, mercredi à 17h15 !



Les marqueurs français : Fournier (14), Gobert (11), Heurtel (14), Tarpey (7), Yabusele (15), Albicy (3), Fall (4), Okobo (4), Poirier (9)



EURO 2022 (H)

Du 1er au 18 septembre en Allemagne, en Italie, en Géorgie et en République tchèque



PHASE DE POULES

Groupe B (à Cologne)

1- France 7 points >>> QUALIFIEE

2- Allemagne 6 points >>> QUALIFIEE

3- Slovénie 5 >>> QUALIFIEE

4- Bosnie-Herzégovine 6

5- Lituanie 3

6- Hongrie 3 >>> ELIMINEE



Mardi 6 septembre

Bosnie-Herzégovine - France : 68-81

17h15 : Hongrie - Lituanie

20h30 : Allemagne - Slovénie

