Euro (H) : Korkmaz agressé, la Turquie menace de quitter le tournoi

22 secondes oubliées ?

Que s’est-il passé dimanche soir à Tbilissi à la fin du match entre la Turquie et la Géorgie, comptant pour le tour préliminaire de l’Eurobasket et remporté à la surprise générale par les Géorgiens sur le score de 88-83 après prolongation ? Selon la Fédération turque, Furkan Korkmaz aurait été agressé par des joueurs géorgiens et la police de Tbilissi après avoir été exclu de la rencontre, et elle menace désormais de retirer l’équipe du tournoi.Il ne devrait pas y avoir d'attaque contre le joueur qui se rend au vestiaire. À la fin du match, 30 policiers nous ont poussés chacun dans une bagarre. Nous nous sommes disputés avec la police officielle de Géorgie. Le joueur qui ne jouait pas, Shengelia, et trois personnes assises sur le banc se sont rendues au vestiaire. A la fin du match, les policiers étaient devant notre vestiaire. Soi-disant, ils nous protégeaient mais ils nous poussaient tout le temps. J’ai appelé la FIBA et j'en ai également parlé aux responsables de la FIBA. Que personne ne se trompe ou pense que nous sommes stupides. Ils nous apporteront toutes les images de la caméra de ce couloir minute par minute sans rien manquer. Si ces caméras ne viennent pas à nous, nous quitterons ce tournoi, a menacé le vice-président de la Fédération Omer Onan. »Pour ne rien arranger, la Turquie a porté réclamation car pendant l'altercation entre Korkmaz et Sanadze sur le parquet, 22 secondes se sont écoulées au chronomètre, alors qu'il aurait dû être arrêté, et au vu du scénario très serré de la rencontre, cela a pu avoir des conséquence sur le score final. La FIBA ne s'est pas encore prononcée sur ces deux affaires.Si elle n'a pas quitté la Géorgie d'ici là...